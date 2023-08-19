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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي يشكر السويد على دعمها لكفاح أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

وصل الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، وزوجته "أولينا"، إلى السويد من أجل إجراء محادثات مع رئيس وزراء السويد والعائلة المالكة بالإضافة إلى مسئولين آخرين، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز"، اليوم السبت.

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، إن مهمته الأساسية تتمثل في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في مجالات الدفاع والتكامل الأوروبي والأمن المشترك في منطقة اليورو، مُعربًا عن شكره للسويد على دعمها لكفاح أوكرانيا من أجل الحرية والاستقلال.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي"، أن السُلطات في كييف تبذل قصارى جهدها للبدء بمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي في 2023.

وصرح زيلينسكي في رسالة فيديو نشرها على قناة تيليجرام: "نحن نبذل قصارى جهدنا لكي تصبح أوكرانيا مستعدة هذا العام للبدء بمفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي.

توصيات المفوضية الأوروبية

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والتكامل الأوروأطلسي، أولغا ستيفانيشينا، إن السلطات الأوكرانية ليس لديها الوقت الكافي لتنفيذ جميع توصيات المفوضية الأوروبية السبع، المحددة للوصول الى صفة "مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، قبل حلول أكتوبر، ولكنها تعمل بشأن هذه المسألة.

وفي 28 فبراير 2022، وقع زيلينسكي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل المنعقدة في 23 يونيو 2022 على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة "مرشح للانضمام إلى الاتحاد".

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