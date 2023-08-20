تهدد صحة الجسم.. 8 أطعمة شهيرة ممنوع تناولها مع الحليب نهائيَا

يحذر الأطباء من تناول بعض الأطعمة ودمجها مع الحليب، فهي لا تتناسب بشكل جيد معه، وقد تؤدي إلى اضطرابات الجهاز الهضمي أو تقليله امتصاص المغذيات المفيدة للجسم.

أطعمة ممنوع تناولها مع الحليب

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نستعرض فيما يلي قائمة بالأطعمة التي لا يجب تناولها مع الحليب، وفقًا لنصائح الأطباء.

أطعمة ممنوع تناولها مع الحليب

1- اللبن الرائب

لا يجب تناول الحليب واللبن الرائب معًا، لأن الجمع بينهما يضر بصحة الجهاز الهضمي ويتسبب في مشاكل متعلقة بالمعدة والهضم.

2- الحمضيات

يسبب تناول الفواكه الحمضية والحليب معًا القيء وحدوث آلام في المعدة، وفي حال ضرورة تناوله، يُنصح بأن يكون هناك فارق زمني يقدر بساعتين على الأقل بعد تناول الفاكهة الحمضية.

3- الموز

على عكس الشائع بين الكثيرين، فإن تناول الموز مع الحليب قد يكون عادة صحية خاطئة، وحان الوقت للتوقف عنها، فهو مزيج ثقيل وقد يسبب الشعور بالإرهاق لأنه يستغرق وقتًا طويلاً للهضم.

4- الأسماك

على الرغم من فوائدها، إلا أن الجمع بينه الأسماك والحليب يتسبب في حدوث مشاكل بالجهاز الهضمي مثل التسمم الغذائي وآلام المعدة، كما قد يؤدي إلى مشاكل متعلقة بالجلد.

5- الشمام

الشمام فاكهة غنية بالمحتوى المائي في حين أن من خصائص الحليب أنه مُلين، فإذا تم الجمع بينهما في وجبة واحدة، فربما تحدث مشاكل في المعدة ومعاناة من الإسهال.

6- التوابل والأطعمة الحارة

تحفز التوابل إنتاج الأحماض في المعدة، والتي عند دمجها مع الحليب، قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي للبعض، ويمكن أن تتسبب الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الكاري والفلفل في زيادة خطر ارتداد الحمض أو عسر الهضم عند تناولها مع الحليب.

7- وجبات خفيفة مملحة

تناول الوجبات الخفيفة المملحة مثل رقائق البطاطس والمعجنات يعزز الشعور بالعطش، لكن عند تناول الحليب بدلاً من الماء للتخلص من العطش فإن المحتوى العالي من الملح قد يخل بتوازن الإلكتروليت في الجسم، وهو ما ينتج عنه شعور بالانتفاخ وعدم الراحة.

8- الأطعمة الغنية بالبروتين

في حين أن الحليب هو بالفعل مصدر جيد للبروتين، فإن تناوله مع الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين مثل البيض أو اللحوم أو الفاصوليا قد يثقل كاهل الجهاز الهضمي، وقد يكون من الصعب هضم مزيج من مصادر البروتين المتعددة مما يسبب حدوث ضيق في الجهاز الهضمي.