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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المصيلحي: ندرس طرح الدواجن في البورصة لإحداث التوازن في السوق

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الافتتاح

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تدرس طرح الدواجن فى البورصة السلعية خلال الفترة القادمة مما يساهم فى خفض أسعارها بالسوق جاء هذا خلال افتتاحه أول مكتب سجل تجاري نموذجي بطنطا اليوم الأحد.

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وأشار وزير التموين إلى أنه تم طرح ٥ آلاف طن سكر فى البورصة السلعية بسعر ٢٤ جنيهًا وبالتالى سوف تصل للمستهلك بحوالي ٢٧ جنيهًا. ومن المتوقع أن يتم طرح المزيد من الكميات خلال الفترة القادمة وبالتالى تنخفض الأسعار.

وعن احتياطى السلع الأساسية قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي خلال المؤتمر الصحفى بأن الاحتياطي من السكر يكفي حتى أبريل المقبل أي يكفي 8 شهور وسوف يبدأ موسم حصاد قصب السكر في يناير القادم فيما يبدأ موسم البنجر في فبراير، لافتًا إلى أنه بسبب التغيرات الجوية تأخر موسم البنجر وقامت الوزارة باستيراد 215 ألف طن سكر ،كما قامت شركة "الدقهلية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر، وقامت شركة "الشرقية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر كما قامت شركة "الفيوم للسكر" بشراء 25 ألف طن سكر.


وحول تذبذب أسعار السكر، قال المصيلحي إن أسعار السكر عالميًا مرتبطة بأسعار البترول، منوهًا بأنه في حالة ارتفاع أسعار البنزين تقوم بعض الدول كالبرازيل والتى تعد أكبر منتج للسكر في العالم بتحويله إلى الإيثانول والذي يعد وقود نقي، لافتًا إلى أن كثير من الدول المتقدمة تشجع استخدام الطاقة النقية والنظيفة.

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