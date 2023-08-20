الداخلية تُواصل مُلاحقة تجار المواد المخدرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بمديريات أمن " أسوان، دمياط ، البحيرة".

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان –دمياط - البحيرة) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مديرية أمن أسوان تم ضبط عدد (4) قضايا "سلاح" ضُبط خلالهم (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4) متهمين لعدد (2 منهم معلومات جنائية).

ضبط (6) قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش –3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو–كمية لمخدر الهيروين)،بحوزة (8)متهمين لعدد "4 منهم معلومات جنائية".

تنفيذ عدد (805) حكم قضائى متنوع.

في مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش –24كيلو جرام لمخدر البانجو –

6كيلو جرام لمخدر الهيدرو –كمية لمخدر الهيروين –بندقية خرطوش–2 فرد محلى –عدد من الطلقات) ، بحوزة (5 متهمين لـ"4منهم معلومات جنائية").

في مديرية أمن البحيرة تم ضبط عدد (20) قضية "سلاح" ضُبط خلالهم (1بندقية خرطوش – 5 طبنجات – 14 فرد محلى- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– 5 خزينة) بحوزة (18) متهم لعدد (6 منهم معلومات جنائية).

ضبط (24) قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,740 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين –540 قرص مخدر)،بحوزة (25) متهم لعدد "18 منهم معلومات جنائية".

تنفيذ عدد (1313) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.