الشباب والرياضة: ورش حرفية لأندية الفتاة والمرأة بالوادي الجديد وبني سويف

نفذت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، ورش حرفية لأندية الفتاة والمرأة بمحافظتي الوادي الجديد وبني سويف ،في اطار مبادرة "حرفتك .. مهنتك"،خلال الفترة من ١٧ حتى ١٩ اغسطس الجاري.

بمركز شباب الخارجه بمحافظة الوادي الجديد نفذت ورشة الريزن، وتم تدريب الفتيات ليتعرفن على مادة الريزن المستخدمة والإحتياطات المتبعة والأدوات المستخدمة وكيفية تشكيلها لظهور المنتج .

فيما اختتم مركز شباب العبور بمحافظة بني سويف ، الورشة التدريبة للرسم على الخشب وتنفيذ مشغولات يدوية،بالإضافة إلى التعرف على الأدوات المستخدمة ونوع الخيوط و طباعة الرسومات .

جدير بالذكر أن الوزارة تولي إهتمام كبير لتنفيذ مبادرة " حرفتك .. مهنتك" لدعم أندية الفتاة والمرأة بكافة المحافظات، كونها تعد من أهم مصادر الدخل للكثير والتي تساعدهم في اكتساب المهارات التي تمكنهم من انشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل، ونشر ثقافة العمل الحر و تنمية مهاراتهم التسويقية .