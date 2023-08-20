محمد حسين هيكل.. مؤسس الرواية الحديثة وأبرز ساسة القرن العشرين

في ذكرى ميلاده..

تحل اليوم ذكرى ميلاد الدكتور محمد حسين هيكل، وهو أديب وسياسى، ومؤسس الرواية المصرية الحديثة، له العديد من المؤلفات التي تركت بصمتها بارزة بعالم الأدب والرواية الواقعية.

عمل "هيكل" بالمحاماة والسياسة وكانت أول رواياته باسم "زينب" عام 1914 وتعتبر رائدة العمل الأدبي والفني في مصر والوطن العربي بصفة عامة، وخصوصا أنها تحولت لأول فيلم صامت عن قصة عربية خالصة في سينما مصر، فإنها أول رواية جرى إنتاجها سينمائيا مرتين.

نشأة هيكل

وولد الدكتور محمد حسين هيكل في مثل هذا اليوم 20 أغسطس عام 1888 لأسرة ميسورة الحال بمحافظة الدقهلية، درس القرآن بالكتاب ثم التحق بمدرسة الجمالية الابتدائية، وأكمل دراسته بمدرسة الخديوية الثانوية ومنها إلى مدرسة الحقوق والسفر إلى فرنسا للحصول على الدكتوراة.

ولهيكل مسيرة صحفية لا تُنكر.. فقال الدكتور محمد حسين هيكل: كانت كتاباتى بنفس أسلوب ونهج الإمام محمد عبده، وعندما تكدست مقالاتى في الدرج الأخير من مكتبى.

عضو بلجنة الثلاثين ومشاركًا بكتابة دستور ١٩٢٣

ومن أهم التصريحات المنسوبة لهيكل بتلك النقطة "جازفت بقوة هرقلية لإرسال مقال إلى جريدة المؤيد انتقيته جيدًا متكاملًا كما تراءى لى، لكنى فوجئت بعدم نشره، غضبت وثرت في داخلى واتهمت المؤيد وأصحابها بفورة غرور الشباب بالجهل وعدم معرفة قدري ونبوغى، فابتعدت بكبرياء عن عالم النشر والصحافة، إلا أنى كنت لا أظل أدون أفكارى في درجى إلى أن ظهرت مجلة "الجريدة" فاستقبلتها مستبشرًا خيرًا".

كما شارك محمد حسين هيكل في لجنة الثلاثين التي وضعت دستور ١٩٢٣، وهو أول دستور صدر في مصر المستقلة وفقًا لتصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢، لما أنشأ حزب الأحرار الدستوريين جريدة أسبوعية باسم السياسة الأسبوعية عين هيكل في رئاسة تحريرها سنة ١٩٢٦.

فيما كلف الدكتور محمد حسين هيكل بحقائب وزارية متعددة مثل نظارة المعارف والشؤون الاجتماعية عدة مرات، كما انتخب رئيسا لمجلس الشيوخ ورئيسا لوفد مصر الدائم بالأمم المتحدة عدة مرات.

أول رواية نقية الدماء

قال عنه الأديب يوسف إدريس هو من كَتب أول رواية مصرية خالصة الدماء نقية من شوائب الأدب الغربى وهى "زينب"، تلك الرواية التي لاقت رواجًا غير مسبوق في تلك الفترة، فكانت بداية لعهد جديد للراوية العربية التي وضعت بصمتها بالوطن العربي.