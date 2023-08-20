وادي دجلة يغزو عالم الألعاب الالكترونية بأول أكاديمية

أعلنت أندية وادى دجلة، انطلاق أول أكاديمية للألعاب الإلكترونية في مصر بنادي النخيل، تحت إدارة فريق Occupy- وهو واحد من أكبر فرق الألعاب الإلكترونية.





يأتي ذلك لإتاحة الفرصة للأعضاء للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية وتحسين مهاراتهم، وكذلك إتاحة الفرصة للمحترفين منهم للمشاركة في البطولات والمسابقات القارية والدولية، إضافة إلى تحفيز النشئ والشباب لابتكار هذه الألعاب. يأتي ذلك في إطار سعي إدارة وادى دجلة، لتوفير الرياضات الجديدة لزيادة قاعدة ممارسين الرياضة، وتلبية اهتمامات مختلف الأعضاء، خاصة الشباب في ظل تزايد انتشار الألعاب الإلكترونية.

توجهات الدولة ..

كما يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة لدعم الحالية صناعة الألعاب الإلكترونية لتحفيز الشباب على تطوير هذه الألعاب وابتكار جديدة بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل ذات الدخل المرتفع لتحسين مستوى المعيشة.

ومن المقرر أن يتولى فريق Occupy إدارة أكاديمية وادى دجلة للألعاب الإلكترونية، والمعتمدة من الاتحادين المصري والدولي للألعاب الإلكترونية، لتحسين مهارات أعضاء الأكاديمية للوصول لمستوى احترافي يؤهلهم للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والدولية، في ظل ما يتميز به فريق Occupy من خبرة ضخمة في المشاركة ببطولات كبرى وتحقيق نتائج متقدمة.