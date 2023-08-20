محافظ الغربية يستقبل وزير التموين والتجارة الداخلية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه صباح اليوم، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة الغربية لافتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي بالمركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات رقمية ومتميزة وفي ضوء خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لميكنة الخدمات التجارية المقدمة لجمهور المنتسبين من التجار والصناع.

كما سيتفقد الوزير الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجستية التجارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية