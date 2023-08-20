ديوان عام بني سويف ينفذ قرارات الحكومة بالعمل يوم الأحد من المنزل

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بعمل الموظفين من المنزل أونلاين " يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية والذي بدأ سريانه منذ 6 أغسطس الجاري

حيث تفقد اللواء حازم عزت السكرتير العام إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل من خلال العاملين المستثنين من القرار لتقديم الخدمات الجماهيرية والحيوية .

حيث يتم تجميع العاملين في عدد من تلك الإدارات داخل إدارة واحدة ترشيداً للاستهلاك، والتي تستلزم طبيعة العمل بها التواجد، بجانب التأكد من غلق الإدارات والمكاتب المدرجة في القرار

هذا بالإضافة إلى متابعة الوضع بدواوين عموم الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ، ومجالس القرى، للاطمئنان على الاستمرار في تفعيل القرار، من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الخدمات الجماهيرية، وغلق ما عداها من الإدارات التي تقرر أن بعمل موظفوها "أونلاين"من المنزل في هذا اليوم.

وشدد السكرتير العام على تنفيذ توجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم "بالمتابعة المستمرة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية.

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