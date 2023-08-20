موعد تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية 2023 بكافة أنواعه من الفني الصناعي والزراعي إلى الفنى التجاري والفندقي، موعد فتح باب تسجيل الرغبات للتنسيق بالجامعات لعام 2023.

وتتوافر عدد من الكليات المتخصصة في الجامعات الأهلية والخاصة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرّتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

اختبارات القدرات للدبلومات الفنية 2023

وتم فتح باب اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية المؤهلة للالتحاق بالجامعات، في إطار الاستعداد لموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والتجهيز لتنسيق الشهادات الفنية المختلفة.

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

ينطلق تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بعد انتهاء وزارة التعليم العالي من المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنتهي المرحلة الثانية للتنسيق الخاص بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تنطلق أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي، منتصف الشهر المقبل، بالتزامن مع فترة انتهاء امتحانات المعادلات لطلاب الشهادات الفنية المختلفة.

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

1- على طلاب الدبلومات الفنية 2023، بالدخول على رابط تنسيق رغبات الدبلومات الفنية 2023

2- يقوم الطالب على تحديد نوع المؤهل في الدبلومات الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) وتحديد السنوات، 3 سنوات أم 5 سنوات.

3- يقوم طالب الدبلومات الفنية 2023 من تسجيل رقم جلوسه والرقم السري.

4- يطلب الموقع من الطالب التأكد من بياناته المدونة في استمارة النجاح ومن ثم الضغط على (الخطوة التالية).

5- يجب على الطالب الاحتفاظ بالرقم السري الخاص به حتى يتمكن من تعديل أي رغبة من رغباته قبل إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

6- في حال فقدان الطالب لاستمارة النجاح الخاصة به، أو الرقم السري، سرعة التوجه للإدارة العامة لشؤون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم، لاستخراج بدل فاقد.