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الأحد 20 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية 2023

ينتظر الآلاف من طلاب الشهادات الفنية، الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وذلك بعد انتهاء أعمال الامتحانات بشكل رسمي يوم الخميس قبل الماضي الموافق 10 أغسطس الجاري.

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ويبحث الطلاب عن الرابط الذي يمكن من خلاله الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية، حيث يمكن لطلاب الدور الثاني معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني مباشرة فور اتاحتها على الموقع الرسمي بعد اعتماد النتيجة من خلال هذا الرابط https://fany.emis.gov.eg/

 

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يقوم الطالب بالدخول على بوابة التعليم الفني للنتائج عبر الرابط التالي من هنا. 

النقر على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني.

تحديد الشعبة الخاصة بالدبلوم الفني سواء كانت: زراعي - فندقي - تجاري.

كتابة بيانات المدرسة التي كان يدرس بها.

تحديد محافظة الإقامة.

كتابة البيانات الخاصة بالطالب المستعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة الاستعلام، وفور اعتماد النتيجة سيتم إعلانها رسميًا.

 

تجدر الإشارة إلى أنه كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول بنسبة نجاح 64.47%، بعد نجاح 473264 طالبا من إجمالي 734108 طلاب حضروا الامتحانات، وبلغ إجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طلاب بنسبة 29.87 %، أما إجمالى الباقين للإعادة 41597 طالبا بنسبة 5.66%.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى عدد 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج – دراسة بنظام الاعداد المهنى، درلسة بنظام التكنواوجيا التطبيقية). 

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