18 ستمبر الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب وشوبير

حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور،رئيس نادي الزمالك السابق، لثلاث دوائر قضائية بالمحكمة في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، لجلسة 18 ستمبر للحكم.



نظرت الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير، وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.



يذكر أن المتهم سبق ورد قضاة المحكمة في قضية أخرى وقيد طلب الرد برقم 2 في القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية وقضى برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه ولم يكتفِ بذلك لعرقلة سير العدالة وأقام دعوى مخاصمة لقضاة ذات الدائرة وقضى برفض الدعوى.

يذكر أن محكمة النقض المُنعقدة بدار القضاء العالي أيدت فى وقت سابق الحكم الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وجاء ذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين، ورفضت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية في وقت سابق محاكمة مرتضى منصور في قضية متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، قبل أن تحيله جهات التحقيق للمحاكمة في قضية جديدة متهم فيها أيضًا بسب وقذف ذات الموظفة.

وحددت المحكمة المختصة جلسة اليوم 8 أغسطس، لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك بعدما تقدمت الموظفة بالعديد من البلاغات ضد مرتضى.

ومن المقرر أن يتم نظر الدعوى في القضية الجديدة بناء على البلاغ المقيد برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهام مرتضى منصور بحصول الموظفة على رشوة خلال قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.