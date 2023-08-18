محافظ أسيوط يناقش حل مشاكل المواطنين مع أعضاء النواب والشيوخ

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن الجهود مستمرة بصفة دائمة للتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بهدف تحقيق الصالح العام وتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المتاحة. وأشار إلى عقد لقاءات دورية معهم في ديوان عام المحافظة لمناقشة قضايا تؤثر في حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم. تأتي هذه اللقاءات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومتابعة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.

تضمنت اللقاءات خلال النصف الأول من شهر أغسطس عددًا من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بحضور نائب المحافظ ومدير مديرية الإسكان ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووكيل مديرية الصحة ومدير عام المكتب الفني بالمحافظة ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني وأمين عام بيت العائلة المصرية ومدير مكتب شؤون البرلمانيين بالمحافظة.

استعراض عدة قضايا تتعلق بدوائر المشاركة فيها النواب

تضمنت المناقشات خلال اللقاءات استعراض عدة قضايا تتعلق بدوائر المشاركة فيها النواب، فضلا عن ملفات مهمة وتطورات الأعمال في قطاعات حيوية عديدة. وتم مناقشة مشروع إنشاء كباري داخلية في عدد من المراكز، وتحديد الأماكن المناسبة لهذه الكباري وفقًا لاحتياجات كل مركز، بهدف تلبية احتياجات الأهالي. كما تم التطرق لملف الطرق والرصف، حيث أكد المحافظ التزامه في تنفيذ أعمال تطوير ورصف الطرق لتسهيل حركة السير والحد من الازدحام المروري.

وتناولت اللقاءات أيضًا موضوع النظافة، حيث أشار المحافظ إلى التزام المحافظة في توفير العمالة والمعدات اللازمة لتحسين المستوى الصحي والمظهر العام للشوارع. وأصدر تعليمات لرؤساء المراكز والأحياء بضرورة عدم السماح بتجمعات النفايات ورفعها بشكل فوري، إضافة إلى تشغيل ورديات صباحية ومسائية لتحسين كفاءة نظام النظافة.

وقد تم تقديم تقرير حول نسب التنفيذ في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير القرى، حيث يتم تنفيذها في 149 قرية على مستوى 7 مراكز بالمحافظة. وأكد المحافظ أن المجهودات مستمرة لإنهاء تنفيذ المشروعات في المرحلة الأولى والشروع في التشغيل التجريبي لمجمعات خدمات المواطنين في القرى المستهدفة، علاوة على التحضير للمرحلة الثانية لتحسين الخدمات وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

التعاون المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وأشاد المحافظ بالتعاون المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم في مختلف قطاعات المرافق والخدمات. وأكد أنهم جميعًا يعملون بكل جهد لتحقيق متطلبات واحتياجات الأهالي.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسيوط يلتقي بشكل منتظم بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مطالبهم واستعراض تنفيذ المشروعات المقامة في المحافظة، فضلاً عن استعراض نسب التنفيذ في مشروعات "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري، والبحث في طلبات واحتياجات أبناء المحافظة بحضور بعض المسؤولين التنفيذيين.