سعر الخضار والفاكهة اليوم الأحد في الأسواق المصرية للمستهلك

سعر الخضار والفاكهة.. استقرار اسعار الخضار والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية والشعبية، استقر سعر كيلو فلفل الألوان عند 20 جنيها، والفلفل الرومى سجل الكيلو 10 جنيهات، كما وصل سعر كيلو البصل الأحمر عند 20 جنيها للكيلو الواحد.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضاروالفاكهة خلال تعاملات صباح اليوم الأحد في الاسواق المصرية والشعبية بالقاهره والجيزة، وتقدم الوفد هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية للوقوف على أخر مستجدات القيمة السعرية لمختلف السلع لاسيما أسعار الخضار والفاكهة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي

أسعار الخضار والفاكهة صباح اليوم الاحد في الاسواق الشعبية المصرية

استقر سعر الخضار اليوم في الاسواق وجاء على النحو الاتى:

الخضار

سجل سعر كيلو الطماطم 13 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الكوسة عند 15 جنيها.

ووصل سعر كيلو البطاطس 14 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 13 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو الباذنجان 8 جنيهات.

بينما سجل سعر كيلو الخيار سجل 16 جنيها.

كما سجل سعر كيلو البطاطا 8 جنيهات.

واستقر سعر كيلو فلفل الألوان عند 20 جنيها.

وسجل سعر الفلفل الرومى ليباع الكيلو بـ10 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو البصل الأحمر ليباع عند 20 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوح سعر كيلو الليمون ما بين 6.5 إلى 8 جنيهات.

وسجل كيلو ورق العنب 60 جنيها.

وسجل سعر كيلو البامية سجل 35 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم الاحد في الأسواق الشعبية:

سجل سعر كيلو العنب الأحمر 35 جنيها.

وسجل سعر كيلو التين البرشومى 25 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 إلى 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر ما بين 25 إلى 30 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجوافة البلدى ما بين 10 إلى 15 جنيها.

أسعار المانجو اليوم الاحد في الاسواق

وسجل سعر المانجو العويسي 40 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو المانجو النعوم 30 جنيها.

كما سجل كيلو المانجو صديقة 35 جنيها.

وسجل سعر المانجو السكري ليحقق سعر الكيلو 40 جنيهًا.

وسجلت سعر المانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيها.