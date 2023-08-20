6 لاعبين في قائمة منتخب الجودو ببطولة العالم للناشئين

تتوجه بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى كرواتيا غدا الإثنين، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للناشئين المقرر لها خلال الفترة من 23 وحتى 27 أغسطس الجاري.

قائمة منتخب الجودو ببطول العال للناشئي

و تضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من:

ياسين صبرة في منافسات وزن (55 كجم) و عمار أبو هاشم في منافسات وزن (73 كجم) و أحمد طلبة في منافسات وزن (81 كجم) و مصطفى الرملي في منافسات وزن (90 كجم) و ندى فايز في منافسات وزن (52 كجم) و جنا إبراهيم في منافسات وزن (70 كجم).

65 دولة تشارك في بطولة العالم للجودو للناشئين

و تشهد بطولة العالم مشاركة 65 دولة بإجمالي 322 لاعب و267 لاعبة، وهو ما يؤكد أن المنافسة ستكون صعبة من أجل حصد المراكز الأولى في كل أوزان البطولة.

ويرافق المنتخب كل من محمد علي مدرب الرجال وسيد أبو ميدان مدرب السيدات.

تواجد قوي للاعبي منتخب الجودو للشباب في تصنيف الاتحاد الدولي

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي للجودو على مستوى الشباب والشابات، تواجد قوي للاعبي المنتخب الوطني، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في منافسات بطولة أفريقيا والتي أقيمت مؤخرا في مدغشقر.

وتقدم عمر الرملي لاعب المنتخب الوطني للشباب 23 مركزا في التصنيف ليحتل المركز الثاني بـ 303 نقطة، في وزن 90 كجم.

فيما قفز عمار أبو هاشم لاعب منتخبنا الوطني 21 مركزا في تصنيف الناشئين ليحتل المركز الثاني بـ 300 نقطة.

وعلى مستوى الناشئات، احتلت ندى فايز المركز الثاني في التصنيف الدولي بعد أن قفزت 6 مراكز.

منتخب مصر للجودو بطل كأس البطولة الأفريقية للشباب والناشئين

و كان منتخب مصر الوطني للجودو قد حصد مؤخرا كأس البطولة الأفريقية للشباب والناشئين التي أقيمت في مدغشقر على مستوى الفردي والفرق.

و توج لاعبو منتخب مصر الوطني للجودو بـ 31 ميدالية متنوعة بواقع 15 ميدالية ذهبية و 8 ميداليا فضية و 8 ميداليا برونزية.

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