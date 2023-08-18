موعد المولد النبوي الشريف 2023.. إجازة سبتمبر

موعد المولد النبوي الشريف، واحد من المواعيد التي يبحث عنها الكثير من المواطنون خلال الفترة الأخيرة، ويعد هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة، وهذا اليوم هو يوم 12 ربيع الأول 1445 هجرية.

موعد المولد النبوي الشريف

وتصدرت إجازة المولد النبوي 2023 مؤشرات بحث جوجل من قبل موظفي القطاع الحكومي والخاص، خاصة أن الدولة تمنح العاملين إجازة المولد النبوي 2023 للعاملين كافة.

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موعد المولد النبوي الشريف 2023، هو 12 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق الخميس الـ 27 من سبتمبر المقبل، والذي يعد إجازة رسمية، وذلك حسبما كشفت الحسابات الفلكية.

المولد النبوي الشريف

والاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه المنَّة، وهو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ له أصله في الكتاب والسنة، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحدٌ يعتدُّ به.

واعتادت وزارة الأوقاف، على إقامة احتفالية كبرى سنويا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، فضلا عن إقامة احتفالات بهذه المناسبة بجميع المحافظات.

ومع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يتهافت المسلمون في بقاع الأرض كافة على شراء الحلوى، والقيام بزيارة بعضهم البعض وتبادل إهداء حلوى المولد النبوي، والتي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بتلك المناسبة منذ العهد الفاطمي حيث كان يتم توزيع الحلوى في الشوارع والميادين.