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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إحباط هجوم أوكراني بـ 3 مسيرات على مقاطعة روستوف الروسية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أحبطت القوات الروسية هجوما شنته القوات الأوكرانية بثلاث مسيرات استهدفت مقاطعة روستوف جنوب البلاد، دون وقوع إصابات.

 

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الدفاع الروسية تُعلن صد جميع هجمات القوات الأوكرانية

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الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من الضفة اليسرى لنهر دينبر

الحرب الروسية الأوكرانية

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم  الأحد عن فاسيلي جولوبيف حاكم مقاطعة روستوف قوله إن نظام كييف حاول شن هجوم على مقاطعتنا بطائرات انتحارية مسيرة تم إسقاطها بأنظمة الحرب الإلكترونية.

وأوضح أنه تم إسقاط مسيرتين في محيط منطقة عسكرية ببلدة "كامينسك"، وأخرى على بعد كيلومتر شمال مدينة "نوفوشاختينسك"، دون وقوع أية إصابات أو أضرار مادية .

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت منطقة ستوبينسكي في ضواحي العاصمة موسكو.

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