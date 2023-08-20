نهائي كأس العالم للسيدات.. إسبانيا في صدام شرس أمام إنجلترا اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن ختام منافسات بطولة كأس العالم للسيدات 2023، وذلك في النهائي الذي يجمع بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا، بالبطولة التي تقام في نسختها التاسعه والتي تنظم في أستراليا ونيوزيلندا.

إسبانيا فازت بشق الأنفس على السويد في نصف النهائي بهدفين لهدف، بينما كانت مهمة إنجلترا أسهل نسبيًا حين تخطت صاحبة الأرض أستراليا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات

تنطلق صافرة مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023

في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.

وتذاع مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

ويعتبر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أكثر المنتخبات تتويجًا ببطولة كأس العالم للسيدات والذي سبق له تحقيق اللقب 4 مرات.

مشوار وأرقام منتخبي إسبانيا وإنجلترا قبل النهائي

وصل كلا الفريقين إلى نهائي كأس العالم للسيدات FIFA™ لأول مرة، وستسعى إنجلترا لإتمام إنجاز مميز في البطولة بعد فوزها ببطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات UEFA في العام الماضي.

تأهلت إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للسيدات FIFA في إنجاز تاريخي، بعد التفوق على منتخب السويد بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة في أوقاتها الأخيرة ضمن الدور نصف النهائي.

سجلت إنجلترا ١٣ هدفًا في كأس العالم للسيدات FIFA في هذه النسخة، وهو ما يعادل أكبر عدد من الأهداف سجلنه في نسخة واحدة من البطولة، والذين دونه في نسخة فرنسا ٢٠١٩.