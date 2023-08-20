استقرار سعر الدينار الكويتي يوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي.. شهد سعر الدينار الكويتي خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية استقرارًا أمام الجنية المصري، وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، سعر 99.27 جنيها للشراء مقابل 100.23 للبيع.

ووصل متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد إلى 100.16 جنيه للشراء، 100.50جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري على أسعار العملات، بمستهل التعاملات الصباحية وبداية التداولات الأسبوعية.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد في البنوك المصرية وشركات الصرافة في مصر، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة السعرية والبنكية في مصر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

دينار كويتي

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلى، سعر 99.27 جنيها للشراء مقابل 100.23 للبيع.

وفي بنك cib يكون السعر 97.30 جنيه للشراء مقابل 100.56 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر سجل 99.95 جنيها للشراء وسجل 100.23 جنيها للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر 96.90 جنيها للشراء مقابل 100.55 جنيه للبيع.

وفى بنك القاهرة سجل الدينار الكويتي سعر 100.40 جنيه للشراء، مقابل 100.55 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في الكويت اليوم

سعر صرف الدينار الكويتي وفق آخر تحديث من بنك الكويت المركزي:

سعر صرف دولار أمريكي 307.800 فلس للوحدة.

سعر صرف يورو 334.702 فلس للوحدة.

سعر صرف الحنيه الاسترليني 392.045 فلس للوحدة .

سعر صرف الفرنك السويسري 349.098 فلس للوحدة .

سعر صرف الين اليابانى 2.1171 فلس لكل وحدة.

سعر صرف الريال السعودي 82.080 فلس للوحدة.

سعر صرف درهم إماراتي 83.812 فلس للوحدة.

سعر صرف الدينار البحريني 818.440 فلس للوحدة

سعر صرف ريال عماني 800.520 فلس للوحدة.

سعر صرف ريال قطري 84.560 فلس للوحدة .

يذكر أن الدينار الكويتي هو أغلى العملات العالمية، ويتكون الدينار من 1000 فلس.