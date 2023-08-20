محافظ أسيوط يتابع سير العمل بمنظومة المرتبات الحكومية

ألتقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد شريت، مدير المديرية المالية بأسيوط، لمتابعة سير العمل في منظومة المرتبات الحكومية "payroll" وتطوير منظومة العمل في الوحدات الحسابية.

جاء هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير أنماط العمل الحكومي وفقاً لخطة وزارة المالية لتحسين بيئة العمل الحكومي في مصر.

حضر اللقاء محمد بشير، مدير المكتب الفني للوزير المحافظ.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللقاء تضمن مناقشة سير العمل في منظومة المرتبات الحكومية "payroll" والتي تم تطبيقها في كافة الوحدات والمديريات والقطاعات الحكومية بناءً على خطة الدولة في التحول الرقمي لرفع كفاءة الوحدات الحسابية في المحافظة.

وتم مناقشة سبل مواجهة المشكلات التي تواجه العاملين في المنظومة وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل. وأكد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق مع مندوبي المالية بالمديريات والوحدات المحلية لتنفيذ استراتيجية الدولة في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والتنفيذ والرقابة والحفاظ على المال.

كما تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة والمراجعة لتحصيل الإيرادات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتفعيل التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، بهدف ضمان أقصى درجات الدقة والأمان للبيانات وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات.

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود المحافظة في تطوير منظومة العمل في الوحدات الحسابية، وتنفيذ خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية وضبط الإنفاق وترشيده. كما تم التواصل والتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التابعة للمحافظة، بهدف تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تؤثر في حياة المواطن بشكل مباشر. وتم التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج التنمية وفقًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر.