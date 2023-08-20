سيولة مرورية وهدوء بشوارع وميادين الشرقية

تشهد العديد من الطرق والمحاور والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، اليوم الأحد، سيولة مرورية وهدوء، وسط انتشار لرجال المرور واللجان المرورية التي تقوم بالفحص والتأكد من التراخيص .

كما تشهد عدد من المناطق اختناقات مرورية محدودة وخاصة فى مدينة الزقازيق، ساعات الذورة، بسبب أوقات العمل بالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، ومن أهم تلك المناطق: " منطقة كوبرى أبو عميرة، ومنطقة كوبرى الممر" .

هذا وتشهد عدد من المناطق بالطرق والتقاطعات في الشرقية انتشار لرجال المرور وفي المحاور والإشارات على مدار اليوم، وذلك للقضاء على أى اختناقات مرورية قد تحدث، وتيسير حركة السير أمام المواطنين .