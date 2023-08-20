المتحور الجديد "EG5".. تحذيرات لهذه الفئات بتلقي اللقاح

المتحور الجديد EG5 .. يبحث الكثيرون عن تطورات المتحور الجديد، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، انتشار إصابات بـ المتحور الجديد من أوميكرون، والذي يحمل اسم «EG5».

وقد انتشر الفيروس مؤخرا في 51 دولة حول العالم منها الصين والولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن أعراض المتحور الجديد ومدى خطورته.

بحسب نتائج الاختبارات التي أعلنت عنها المنظمة الصحية البريطانية، فإن المتحور الجديد «EG5» يمكنه أن يصيب جهاز المناعة بسهولة أكثر من غيره من المتحورات الأخري، ولكن رغم نتائجه التي أكدت تأثيره المباشر على الجهاز المناعي، إلا أن المنظمة البريطانية أشارت أن الوضع لم يسجل خطورة شرسة على الإطلاق.

اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس "كورونا"

وأكدت وزارة الصحة المصرية، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس "كورونا" بصفة عامة، حيث يعد أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأوضحت "الصحة"، في بيان، أنها تتابع المتحور الجديد بشكل خاص ودقيق، عن طريق التقارير الواردة بشأن المتحور الجديد، مضيفة: أن نسبة انتشار المتحور الجديد عالميا بلغت 17.4%، لافتة إلى أنه لا يزال متحور أوميكرون هو الأوسع انتشارا، وليس المتحور الجديد .

خطورة متحور كورونا الجديد:

أثيرت حالة من القلق بشأن انتشار المتحور الجديد في عدد من البلدان حول العالم، لذلك حددت منظمة الصحة العالمية، الفئات الأكثر عرضة لـ خطورة المتحور الجديد، حيث أكدت أن المتحور ما يزال يعتبر أخف خطرًا من غيره من السلالات السابقة.

وشددت على أن الانتشار السريع للمتحور يدفع العالم إلى دق الأجراس، لحماية الفئات الأكثر خطورة، وهم: كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة غير المستقرة ومن يعانون ضعف المناعة.

وطالبت منظمة الصحة العالمية من هذه الفئات اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية الاحترازية، مع تلقي جرعة معززة من اللقاح قبل حلول فصل الشتاء.

أعراض المتحور الجديد

وأوضحت الصحة العالمية، أنه وفقا لما تم ملاحظته على بعض الأشخاص المصابين بالمتحور الجديد، فإن أعراضه لا تختلف على باقي المتحورات السابقة لـ كوفيد 19 وهي:

- الاحتقان أو سيلان الأنف: على الرغم من أنه أقل شيوعًا، فقد يعاني بعض الأفراد من احتقان الأنف أو سيلان الأنف، على غرار نزلات البرد المعتدلة.

- الحمى: تعتبر الحمى من الأعراض الشائعة وغالباً ما تكون واحدة من أولى العلامات، يلاحظ على المصابين ارتفاع في درجات حرارة الجسم حيث إنها تسجل 38 درجة مئوية، ونادرًا ما ترتفع بدرجة أو اثنين.

- السعال: السعال الجاف المستمر هو عرض آخر شائع، يمكن أن تكون مستمرة أو تحدث بشكل متقطع.

- ضيق التنفس: قد يعاني بعض الأفراد من صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس خاصة أثناء النشاط البدني أو المجهود.

- التعب: الشعور بالتعب بشكل غير عادي أو المعاناة من نقص الطاقة هو من الأعراض الشائعة، قد تستمر حتى مع الراحة الجسدية.

- آلام العضلات أو الجسم: آلام العضلات والجسم، والمعروفة أيضًا باسم الألم العضلي، من الأعراض الشائعة، يمكن أن يتراوح هذا من الآلام الشديدة إلى الخفيفة .

- التهاب الحلق: قد يحدث التهاب في الحلق يسبب ألما أو تهيجا أو حكة في الحلق