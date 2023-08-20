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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تغطية 70% من احتياجات التقاوي المعتمدة من القمح العام الجاري

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على نجاح وزارة الزراعة في تغطية 70% من احتياجات التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية من القمح العام الجاري مقارنة بـ30% الأعوام السابقة.

وقال القرش في تصريحات له، إن الوزارة تستهدف تحقيق احتياجات المزارعين من التقاوي نسبة 100% خلال الموسم المقبل بفضل التعاقدات الجديدة.

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  تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأضاف القرش، أنه تم  تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من المحاصيل، وعدد آخر أيضا اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي به.

وتابع: "لدينا اكتفاء ذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والسلع يتجاوز 6 أشهر".

وأشار متحدث الزراعة، إلى إسهام الاكتفاء الذاتي في تقليص فاتورة الاستيراد، فضلا عن تصدير الفائض للخارج وزيادة عمليات التبادل التجاري وارتفاع حجم الصادرات الزراعية.

 وأوضح القرش أن إجمالي المساحة المزروعة 9,7 مليون فدان، ونتيجة امتلاك مصر ميزة القدرة على الزراعة 3 مرات خلال العام الواحد بلغت حوالي 17 ميلون فدان.

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