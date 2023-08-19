السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بحوث الصحراء ومنظمة الزراعة اليابانية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء مع الدكتور علاء الدين حموية المنسق الإقليمي لبرنامج وادي النيل والبحر الأحمر - المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ويرافقة الدكتور / donghe Xu  من المنظمة الدولية للبحوث الزراعية اليابانية والدكتورة / Erina Iwasaky  من جامعة طوكيو لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في تنفيذ مشروع بالوادي الجديد من خلال المكتب التمثيلي لهيئة التعاون الدولي اليابانية ( JICA ).

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مركز بحوث الصحراء يبحث تفعيل مشروع "سبل العيش" برأس سدر

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وفد الفاو يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء

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بحوث الصحراء يعقد ندوة علمية حول "التغيرات المناخية وأثرها على الإنتاج الزراعي"

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حصاد وتقييم سلالات قمح "اكساد" بمركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء

 

التعاون من خلال تبادل نتائج البحوث التي تجريها الجهتين

وذكر زغلول أنه سيتم التعاون من خلال تبادل نتائج البحوث التي تجريها الجهتين من اجل الاستفادة ونقل الخبرات بين الدولتين وفي اطار التحديات الجديدة للتغيرات المناخية ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتعرف علي أكثر نشاطات المركز والاماكن التي يحب زيارتها ميدانيا .

بحوث الصحراء ومنظمة بحوث الزراعة اليابانية  يبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وقام رئيس المركز بعرض انجازات مركز  بحوث الصحراء ومرافقة الوفد لعمل جولة تفقدية لمعامل المركز وأجهزة تحلية المياه وقد أشاد الوفد بأنشطة المركز وانجازاته في تحقيق التنمية المستدامة .


 

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