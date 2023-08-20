العظمي ٣٦ مئوية .. طقس مشمس بمراكز ومدن الشرقية

تشهد اليوم الأحد مراكز ومدن وقري محافظة الشرقية طقساً معتدلاً ومشمساً مائلاً للحرارة مصحوباً بارتفاع فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية ٣٦ درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس معتدل على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من الصباح الباكر، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتي الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ ٢٤ درجة فى الساعات الأخيرة من اليوم .

كان خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.