خبير لوائح يكشف مصير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

كشف طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، مصير نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس الإدارة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة مساء أمس السبت.

وقال عبد اللطيف أنه وفقًا للائحة الاسترشادية سيتم تكليف لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك مكونة من المدير التنفيذي و المدير المالي و مدير النشاط الرياضي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

ويأتي نص اللائحة كالأتي: " إذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل، تؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي أو من يقوم بعملهم، تتولي شئون النادي والدعوى لانتخاب مجلس إدارة جديد، في أول اجتماع جمعية عمومية عادية ".

وشدد أن اللجنة سيكون من حقها الاستعانة بأي شخص للمساعدة في تسيير وإدارة شئون النادي ولكن لن يحصل أي منهم على لقب رئيس النادي، حيث سيعمل الجميع تحت مسمى أعضاء.

موقف المجلس المستقيل من الترشح لانتخابات الزمالك

وفيما يتعلق بحق أعضاء المجلس المستقيلين من منصبهم في الترشح للانتخابات المقبلة أكد أنه لا يوجد ما يمنعهم من خوض الانتخابات المقبلة سواء على مقعد رئيس مجلس الإدارة أو مقاعد الأعضاء.

الجدير بالذكر أن وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لم تعلن موقفها حتى الآن من الاستقالة الجماعية التي أرسلها أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.