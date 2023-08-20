مصير زيزو وفتوح بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

كشف أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المستقبل قبل ساعات من منصبه، عن مصير الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بعد قرار الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتلقى الزمالك عرضًا من الشباب السعودي للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، قبل أن تتعطل الأمور بسبب استقالة المجلس الحالي.

وقال دعبس أن المجلس المستقبل أخطر اللاعب أحمد سيد زيزو برفض فكرة رحيله عن النادي في الفترة الحالية، وهو ما حدث أيضًا مع أحمد فتوح، نظرًا لحاجة الفريق لخدماتهم واعتماد المدير الفني كارلوس أوسوريو عليهم بصفة أساسية.

وأشار دعبس إلى أن ملف رحيل زيزو بعد تلقي عرض من الشباب السعودي سيكون في يد الإدارة الجديدة التي من المقرر أن تتسلم المهام خلال الأيام المقبلة، سواء كانت لجنة ثلاثية مشكلة وفقًا للائحة الاسترشادية أو مجلس مؤقت يتولى تعيينه وزير الرياض.

واختتم دعبس أن المجلس المقبل سيكون مطالب بحسم أكثر من ملف داخل النادي أبرزهم مصير أحمد سيد زيزو و أحمد فتوح بالإضافة إلى ملعب مستحقات المدير الفني أوسوريو.

الشباب يرفع عرضه لضم زيزو

يذكر أن نادي الشباب رفع قيمة عرضه إلى نادي الزمالك لضم زيزو من 6 مليون دولار إلى 8 ملايين دولار، كما قدم النادي عرضًا مغريًا للاعب بالحصول على قرابة الـ4 ملايين دولار في الموسم الواحد.