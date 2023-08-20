كولر لإدارة الأهلي: " بيرسي تاو خط أحمر "

حذر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهاز الكرة من التفكير في بيع الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق خلال الفترة الحالية.

وتحفظ كولر على خطوة التفريط في بيرسي تاو، حيث يرى أنه من العناصر الهامة والمؤثرة في الخط الأمامي للفريق الأحمر وطالب الإدارة بالإبقاء عليه في الموسم الجديد.

ويرى كولر أن النادي الأهلي في احتياج شديد إلى خدمات بيرسي تاو خلال الموسم الجديد، رغم التعاقد مع الجناح المغربي رضا سليم الذي سيشكل إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد.

الأهلي يتفق مع كولر على التجديد مقابل 185 ألف دولار

ويضع مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي الرتوش الأخيرة على عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد الاتفاق معه على تجديد عقده لمدة موسمين .

واتفق الأهلي مع كولر على زيادة قيمة عقده إلى 185 ألف دولار، بالإضافة إلى وضع بنود تحفيزية مع كل بطولة يحصدها المارد الأحمر في الفترة المقبلة

وكشف مصادر أن هناك شرط جزائي في عقد كولر الجديد مع الأهلي، يسمح لكل طرف بدفع شهرين من قيمة العقد، ولكن من الممكن أن يكون هناك اتفاق بالرحيل بالتراضي وذلك حين إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر بالرحيل قل انطلاق الموسم.