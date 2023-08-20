بالتيبوغرافي .. "محمد سامي" شرقاوى مبدع فى رسم البورتريه بـ "الخط العربي"

اللغة العربية هي لغة العلم والأدب والبلاغة والبيان، وتعتبر من أعظم اللغات وأكثرها انتشارا فى العالم، وبها أنزل القرآن الكريم، ويتحدث بها نحو ٤٥٠ مليون نسمة من سكان العالم، فبفضل حب تلك اللغة أصبح هناك العديد من الخطوط المختلفة التي تُكتب بها أهمها الخط العربي .

الخط العربي كان وما زال يصنف كأحد أفضل وأجمل خطوط لغات العالم، لقدرته على التشكيل والتكعيب، وأصبح عشاقه يبحثون عن استحداث الخط ليكون مصدر حب وإلهام ويحظى باهتمام كبير فى المجتمع، فى الوقت الذى يحاول خلاله البعض التخلي عن اللغة واستبدال كلماتها العربية بأخرى أجنبية أثناء الأحاديث فيما بينهم .

فلم يكن يعلم الشاب محمد سامى أن عشقه للخط العربي سيجعله يصنع تحف فنية وتابلوهات للرسم يبدع فيها مستخدمًا الخط العربى وتكعيبه برسوم تشكيلية وصناعة لوحات ليبهر بها متابعيه وأصدقائه .

محمد سامى سعد شاب يبلغ من العمر 34 عامًا من ابناء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، استطاع محمد أن يبدع فى مهارات الرسم مستخدمًا إجادته فى الكتابة بالخط العربى، ليصنع لوحات فنية من "الخط الديواني والوسام " الذي يعتبرهم موسيقى العيون وروح الإبداع .

بدأ ابن مدينة الزقازيق عشقه فى حب الخط العربي وهو بعمر الثامنة عشر، فقرر أن يتعلم الخط واتقنه عن طريق الممارسات التعليمية التي بدأها، حتى أصبح فى وقت قصير يُجيد كتابة الخط العربي بأنواعه .

اتقن ذو ال ٣٤ عامًا الكتابة بالخط العربي لدرجة جعلته يحاول أن يفيد العديد من الأشخاص ونقل ما تعلمه لهم، فقرر تنظيم دورات تدريبية للشباب الراغبين فى تعلم الكتابة بالخط العربى بالوسام والديوانى، حتى أفاد العديد منهم فى تلك الدورات وأصبح من أهم المدربين للخطوط العربية فى الشرقية إن لم يكن أفضلهم .

ذاع صيت "محمد" حينما قرر البدء فى تكوين العديد من الأشكال والرسومات المبدئية على لوحات فنية من خلال دمج الخط الديواني والوسام لتكعيب اشكال اسلامية وحيوانات كالجياد وغيرها مستخدما اللون الأسود فقط، ونشرها لأصدقائه ومتابعيه فحظيت على إعجاب الكثيرين بينهم .

ولم يكتفى أبن الشرقية عند هذا الحد فحسب، بل أنه فكر في كيفية استحداث التشكيل والرسم بالخط العربى حتى استطاع أن يجعل منه لوحات فنية برسومات لمشاهير ومقولات تسر أعين متابعيه بخطوط تكعيبية للخط الديواني والخط الوسام، مستخدمًا الألوان، لا تقل أهمية عن رسم البورتريهات والتابلوهات الشخصية، جعلت من أعماله شكلًا جماليًا يجذب كل من يراه .

تعرف طريقة دمج الخط والرسم بإسم التايبوغرافي وهى مدرسة فنية غير تقليدية، والبورتريه التايبوغرافي فن جديد يجمع بين جمال الحروف العربية أو الأجنبية لخلق تابلوهات فنية.

الآن محمد سامى فنان تشكيلى نجح فى تطوير الرسم بالخطوط العربية التكعيبية وأصبح أحد رموز النجاح على ما قدمه من الخط العربى ومثال يحتذى به على تطوير الذات ومواجهة الصعاب .