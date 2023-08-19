ألفاريز يقود مانشستر سيتي لفوز صعب على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

قاد المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مانشستر سيتي لفوز صعب على نيوكاسل يونايتد بهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

هدف الفوز جاء عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 31 من عمر المباراة ولكن ينجح نيوكاسل في العودة إلى التعادل لينتهي اللقاء بفوز السيتيزن.

وكان مانشستر سيتي قد فاز في الجولة الأولى على بيرنلي بثلاثية نظيفة سجلها ارلينج هالاند(هدفين) ورودري (هدف).

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد، يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من البريميرليج.

وكان مانشستر سيتي قد توج ببطولة السوبر الأوروبي منذ أيام قليلة على حساب إشبيلية الإسباني بركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 5/4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.