5 علامات تتصدر قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصاً في مصر

شهدت سوق السيارات في مصر زيادة في عدد السيارات الكهربائية المرخصة خلال شهر يوليو الماضي، حيث كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن ارتفاع إجمالي السيارات المرخصة خلال "يوليو" ليصل إلى 145 سيارة كهربائية، مقارنة بـ 115 سيارة كهربائية خلال شهر يونيو 2023، وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، فإن سيارات فولكس فاجن تصدرت قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصاً في مصرخلال شهر يوليو 2023 بعدما تمكنت من ترخيص "12 سيارة أى دى 6، و15 سيارة أى دى 4، و4 سيارات جولف".

وفي المركز الثاني من قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر يوليو 2023، جاءت علامة بي واي دي بـ 12 سيارة.

أما سيارات BMW فجاءت في المركز الثالث من قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر يوليو 2023، موزعة كالتالي: " آى 3 نحو 5 سيارات، أما اى اكس 3 فرخصت سيارتين".

وحلت علامة مرسيدس في المركز الرابع أبرزها: "ايكوس 580 ترخيص سيارتين، وايكوس 400 ترخيص سيارة واحدة" وذلك بحسب قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر يوليو 2023.

ووفقاً للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات جاءت سيارات تسلا الأمريكية في المركز الخامس من قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر يوليو 2023 بعدد 5 سيارات.

تقرير المجمعة المصرية

كانت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، قد أصدرت تقريرها الشهري الخاص بعدد المركبات التي تم ترخيصها والتأمين عليها إجبارياً خلال شهر يوليو 2023.

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، فإن عدد المركبات التي تم التأمين الإجباري عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر يوليو الماضي بلغ 18586مركبة.

كما أكد التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2020 بلغ 1245مركبة، و2259مركبة موديل 2021، و6137مركبة موديل2022، و7807 مركبة موديل 2023، و1138مركبة موديل 2024.

أضاف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات أن عدد سيارات الركوب التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "ملاكي" بلغ 7736 سيارة ملاكي من بينها، 320 سيارة موديل 2020، و171 سيارة موديل 2021، و1241 سيارة موديل 2022، و5224 سيارات موديل 2023و780 موديل 2024.

بينما بلغ عدد الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها9380 من بينها 882 موديل 2020 و1971موديل 2021و 4554دراجة موديل 2022 و1973دراجة نارية موديل 2023.

أما سيارات النقل فقد بلغ عددها 964 سيارة من بينها 17 سيارة نقل موديل 2020 و61سيارة نقل موديل 2021 و218موديل 2022 و348سيارة نقل موديل 2023و320 سيارة موديل 2024 وذلك بحسب التثرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.