هبوط أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت في محلات الصاغة، هبوطًا مقارنة بالاسعار في منتصف تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم السبت

وانخفضت أسعار الذهب في الجرام الواحد بما يقدر بـ 30 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات اليوم.

إليكم أسعار الذهب اليوم:

ــ سعر الذهب عيار 14 إلى 1500 جنيه للجرام.

ــ سعر الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

ــ سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.

ــ سعر الذهب عيار 24 نحو 2571 جنيها للجرام.

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سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب استقراراً في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات، اليوم السبت 19 أغسطس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2245 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2245 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2565 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2326 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1924 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1496 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1282 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 962 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17960 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1890 دولارًا للأوقية.