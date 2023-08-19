تعرف علي أسعار الذهب اليوم السبت في المنيا

سجلت أسعار المشغولات الذهبية بمحلات الصاغة بمحافظة المنيا ، اليوم السبت 19 أغسطس 2023 ، شبه إستقرار لليوم الثالث على التوالي ، ويُعد سعر جرام الذهب عيار 21 هو العيار الأكثر طلبا في محال الصاغة من قبل شعب المنيا .

إذ يلجأ إلى شرائه المقبلون على الزواج والراغبون في إستثمار وإدخار أموالهم في إقتناء الذهب، بإعتباره الملاذ الآمن للراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم دون خسارة.

كما تحرص بعض السيدات على التزيين بالمشغولات الذهبية من عيار 21 .

وشهدت أسعار الذهب، صباح اليوم السبت ، إستقرارا في الأسواق والمحال التجارية، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 2260 جنيهًا للشراء ، 2240 جنيهًا للبيع ، وسجل سعر الذهب عيار 24 ، 2582.75 جنيهًا للبيع، 2560 جنيهًا للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 22 عند مستوى، 2367.5 للبيع، 2346.75 جنيهًا للشراء، وسعر الذهب عيار 21 سجل، 2260 جنيهًا للبيع، 2240 للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 18 ، 1937.25 جنيهًا للبيع، 1920 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 14 إلى مستوى، 1506.75 جنيهًا للبيع، 1493.25 للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 12 ، 1291.5 جنيهًا للبيع، 1280 للشراء، وحقق سعر الذهب عيار 9، 968.5 جنيهًا للبيع، 960 جنيهًا للشراء، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 18080 جنيهًا للبيع، و17920 جنيهًا للشراء، ووصل سعر أوقية الذهب إلى 1890 دولارا للبيع، و1889 دولارا للشراء.

وجاء نصائح شُعبة الذهب للشراء ، ضرورة الحصول عند شراء الجنيه الذهب من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على (رقم السجل التجاري - رقم البطاقة الضريبية - الفاتورة بها سيريال نمبر - الفاتورة أصل وظهر «مكربنة».