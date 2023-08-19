بسبب أنغام وشيرين.. السوشيال ميديا تفتح النارعلى فجر السعيد "خليكي في حالك"

فتحت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أبواب النيران على المطربة المصرية أنغام، بعد حفلتها مساء أمس السبت بمدينة العالمين، وكشفت فجر عن رأيها في الجدل القائم على لقب "صوت مصر"، مؤكدة أن أنغام ليست هي صوت مصر وشيرين عبد الوهاب أفضل منها بمراحل، والأمر الذي تسبب في جدل كبير وهجوم عنيف من قبل جماهير أنغام عليها.

أنغام وشيرين

فجر السعيد: صوت مصر كلمة كبيرة وشيرين أحسن من أنغام

تفاجأ الجماهير بهجوم فجر السعيد على الفنانة أنغام بسبب لقب "صوت مصر"، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام قائلة :" لست من عشاق أنغام ولكنها أحسن من غيرها مقارنة بمطربات تانيين، ولكنها مش أحسن من شيرين، وصوت مصر كلمة كبيرة وتحتاج صوت قوي زي أم كلثوم، وفيه أصوات كتير جميلة ولكن معندهمش شهرة أنغام وأنغام مش بتكيفني ولا بقول الله لما أسمعها لأن صوتها ضعيف ومتعرفش الأغاني المشهورة ولا الأغاني الخليجية بتاعتنا، وبقولك يا أنغام متقارنيش نفسك بشيرين عبد الوهاب هي فيراري وأنتي لأ".

ولم يقتصر الموضوع على إنستجرام حيث كتبت تويتة على موقع إكس "تويتر سابقا" قالت فيها "أنغام ليست صوت مصر وإمكانياتها الصوتية لا تتناسب مع هذا اللقب الذي لا يليق إلا في صوت مثل مي فاروق وريهام عبد الحكيم وبالنسبة لي شيرين عبد الوهاب رغم أنني لست من جمهورها ولكنها أفضل من أنغام ولو أعطيتها الإمكانيات المتاحة لأنغام لتميزت عنها بعشرة أشواط".

أنغام وشيرين وفجر السعيد

وتابعت فجر السعيد حديثها: "لكن الاتنين لا تصلح أصواتهم للقب صوت مصر، بالرغم إن شيرين تتميز في بحة صوت مصرية تأسر الأذن وصعب تتكرر سواء تختلف أو تتفق معاها، الناس بتحبها لأن شخصيتها مميزة".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يفتحون النيران على فجر السعيد

رد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الهجوم الحاد التي شنته الإعلامية فجر السعيد على أنغام وجاءت التعليقات كالأتي ، " انغام صوت مصر الاول وبلا منازع كفاية انها محترمة ومحافظه ع سمعتها وعيالها ومركزها الفني ام عمر الله يديم عليها نعمة العقل والصحة واحترام وحب الناس"، "انغام صوت جميل ومريح وهادي وانوثه"، " وانتي من انتي عشان تنتقدين خلق الله اتمنى تشوفين نفسك لو في المرأه قبل أن تتكلمي"، "خليكي في حالك وملكيش دعوة بانغام".

أنغام