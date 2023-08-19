أنغام.. مسرح العالمين يتزين بـ «صوت مصر»|رسالة قوية موجهة لشيرين عبدالوهاب

أشعلت المطربة المصرية أنغام حفلها الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة، أمس، والذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمدينة العلمين، وسط حضور كبير من الجمهور، ما جعلها تتصدر محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ شهد الحفل الكثير من الأحداث المثيرة للجدل على كان أبرزها إضاءات المسرح بلقب «صوت مصر»

أنغام

مسرح العالمين يتزين بصوت مصر:

تزين مسرح العالمين، بلقب «صوت مصر» ومع صعود أنغام على المسرح، واسم أنغام ليستقبلها الجمهور بحفاوة بالغة.

وصعدت أنغام إلى المسرح برفقة العالمي هاني فرحات تعالت هتافات الترحيب والتصفيق الحار، وحضرت الحفل بصحبة نجلها ومديرة أعمالها راندا رياض.

أنغام

وبدأ حفل أنغام بمدينة العالمين، بمقدمة قوية ومميزة للإعلامية جاسمين طه، التي وصفت أنغام بأنها جوهرة الموسيقى العربية، وامتداد طبيعي وحقيقي لعمالقة الطرب بمصر والعالم العربي، لافتة أن أجمل وأصدق لقب لقبت به هو «صوت مصر»، والأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يصفون الموقف بأنه رسالة قوية إلى شيرين عبدالوهاب التي وصفت نفسها بصوت مصر ومستحقة اللقب بجدارة.

أنغام

أنغام تقدم 27 أغنية للجمهور:

قدمت الفنانة أنغام 27 أغنية من أروع أغانيها لجمهور العالمين، إذ افتتحت الحفل بأغنية «نفضل نرقص»، ومن ثم «حالة خاصة جدًا»، واستكلمت حفلها بـ«أساميك الكتيرة»، و«خليني شويه معاك»، و«بين البينين»، و«هتشتاقوا»، و«اتجاه واحد»، و«ولا دبلت»، و«سيبك أنت»، و«ده اللي عندي»، و«راحت ليالي»، و«بتحبها ولا»، و«مجبش سيرتي»، و«لوحة باهتة».

أنغام

إلا أن أغنية «لا تهجى»، زادت من حماس الجمهور وسط هتافات "بص شوف أنغام بتعمل ايه".

وتابعت أنغام حفلتها بأغنية «عمري معاك»، «أنا عايشه حالة»، «علشان أرضيك»، «فنجان النسيان»، «طول ما أنت بعيد»، «قلبك»، «عرفها بيا»، «حتة ناقصة».

وتلبية لرغبات الجمهور غنت أنغام أغنية «اكتبلك تعهد» مرتين، وتساقطت دموعها خلال غنائها وسط المزيد من هتفات الإعجاب والتصفيق الحار واختتمت بأغنية «ياريتك فاهمني».

إطلالة أنغام في العالمين حديث مواقع التواصل الاجتماعي:

كعادتها الراقية، تألقت أنغام بإطلالة مميزة بحفلها بمدينة العالمين والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ارتدت فستان سماوي من تصميم، توني ورد.