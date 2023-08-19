الشباب والرياضة: معرض للمنتجات اليدوية والتراثية بمحافظة الغربية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب "إدارة الفتاة والمرأة"، معرضًا للمنتجات اليدوية والتراثية بمركز شباب شوبر بمحافظة الغربية.

تضمن المعرض منتجات يدوية والتي تمثل مخرجات للورش الحرفية التي سبق تنفيذها داخل أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة، ومنها (عقاده، ديكوباج ،بورسيلين، إعادة تدوير لمخلفات المنزل لعمل قطع ديكور)، وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من رواد المركز.

كما تم عقد ندوة لعضوات أندية الفتاة والتطوع تحت عنوان ترشيد استهلاك المياه، تناولت أهمية المياه وطرق الاستهلاك الأمثل للمياه للترشيد.

وتعد إقامة معارض الحرف اليدوية والتراثية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، فرصة جيدة لتسويق المنتجات المعروضة بداخلها، لتشجيع الفتيات ودعمهم من خلال توفير منافذ بيع لهن وعرض منتجاتهن بأسعار مناسبة.