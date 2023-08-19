وزير الشباب والرياضة يهنئ عزمي محيلبة ببرونزية منافسات الاسكيت ببطولة العالم للكبار

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى نجم المنتخب الوطني للرماية، اللاعب عزمي محيلبه لفوزه بالميدالية البرونزية بمنافسات الاسكيت ببطولة العالم للكبار ٢٠٢٣، المقامة بدولة أذربيجان.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير لنجم المنتخب المصري للرماية عزمي محيلبة، مؤكدًا أن البطل المصري عزمي محيلبة دومًا ما يُسجل لمصر إنجازات تاريخية في رياضة الرماية، فهو أول لاعب مصري في تاريخ الرماية يعتلي منصات التتويج ببطولات العالم للمرة الثانية على التوالي بعد تحقيقه الميدالية الذهبية ٢٠٢٢ والبرونزية ٢٠٢٣.

أشار "صبحي" إلى أن منظومة الرماية المصرية تسير على خطى ثابتة نحو تحقيق الإنجازات العالمية، في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، لاعتلاء منصات التتويج وتصدر التصنيفات على المستويات كافة، مشيداً بمنظومة الرماية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد، برئاسة اللواء حازم حسنى، على الإنجاز الجديد الذي سطره «عزمي محيلبة» في سجل نجاحات الرياضة المصرية.



جدير بالذكر أن اللاعب المصري عزمي محيلبه تأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤.