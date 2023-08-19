عاجل.. استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل

أعلن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك استقالتهم بشكل جماعير من مناصبهم وذلك من خلال منشورات عبر حساباتهم الشخثية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في مفاجأة من العيار الثقيل أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري.

ومن المقرر أن يتقدم جميع أعضاء المجلس باستقالتهم الرسمية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الساعات المقبلة.

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، قد أصدر بيانًا قبل قليل أعلن من خلاله استقالته من منصبه موقع “فيس بوك”.

وأوضح أحمد مرتضى أن سبب استقالته يرجع للانتقادات التي تعرض لها في الساعات الأخيرة بعد المبادرة التي أطلقها لإنقاذ القلعة البيضاء من الأزمة المالية الطاحنة.

وجاء بيان أحمد مرتضى على النحو الآتى:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين

السيدات عضوات الجمعية العمومية المحترمات

السادة جماهير نادي الزمالك العظيمة

كل الحب والاحترام لكم جميعًا

لقد شرفت بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك منذ سنوات وكانت البداية مع أستاذي الدكتور كمال درويش

ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال 10 سنوات تقريبًا.

وكنت الابن المخلص الوفي للزمالك أعضاء وجماهير

وفي ظروف في منتهي الصعوبة لم يتعرض لها نادي في التاريخ من حجز على أرصدته في البنوك وبسبب هذا الحجز تم شل الحركة المالية للنادي مما أدى إلى إيقاف القيد ولقد اعتذر السيد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مضحيًا بالكرسي في سبيل أن يقوم من حجز على أموال النادي أن يرفع هذه الحجوزات لكي يستطيع النادي التنفس وفك القيد والتعاقد مع لاعبين في جميع الألعاب الرياضية في النادي وعلى رأسهم فريق كرة القدم سواء تجديد التعاقدات مع بعض اللاعبين القدامى أو لاعبين جدد لحصد البطولات وإسعاد ملايين الجماهير.

ولكن للاسف لم تلق مبادرة المستشار مرتضى منصور أي رد فعل إيجابي من الحاجز على الأرصدة ليتأكد الجميع أن مرتضى منصور لم يكن هو المقصود بحصار النادي وتدميره بل المقصود هو نادي الزمالك.

وفي ظل هذه الظروف شرفني مجلس الإدارة باختياري بالإجماع قائم بعمل رئيس النادي.

ولقد بدأت بمبادرة لم الشمل وجهت فيها الدعوة لجميع المعارضين والمختلفين والمؤيدين من أبناء نادي الزمالك لبدء صفحة جديدة لصالح نادي الزمالك وننحي الخلافات جانبًا ونعمل جميعًا لصالح النادي.

إلا أنني منذ أمس فوجئت برد فعل غير طبيعي لمبادرتي شتائم وسباب.

وتريقة ومؤامرات من بعض المدربين بتحريض من البعض الذي دعوتهم للحوار وبدء صفحة جديدة.

لذلك وبعد أن اعتذر الوالد عن استكمال مسيرته في خدمة النادي الذي امتدت أكثر من 30 عامًا وتبعه شقيقي الأستاذ أمير مرتضى الذي اعتذر هو الآخر عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة الذي صدر منذ أسبوع بالعدول عن اعتذاره الذي قدمة منذ شهرين بعدم إشرافه على الفريق الأول لكرة القدم لما ناله من سباب وشتائم من لجان مأجورة.

اتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس الإدارة بعد أن تم تدبير 36 مليون جنيه من تأجير بعض المحلات بالإضافة إلى حوالي 900 ألف دولار حوالي 32 مليون جنيه، وللأسف عاجزين عن استلامهم بسبب الحجز على أرصدة النادي.

تمنياتي للنادي العريق أن يوفقه الله بمساندة جماهيره الوفية وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية.

ولعل بعد اعتذار مرتضى منصور وأبناءه أن تهدأ النفوس الشيطانية ويتركون نادينا في حاله من دون حجوزات أو مؤامرات.

أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة، والقائم بعمل رئيس النادي والخادم للنادي سواء في موقع المسؤلية أو خارجها.