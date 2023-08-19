تفوق انجليزي قبل صدام إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات

يستعد ملعب استراليا في مدينة سيدني، لاستقبال صدام من العيار الثقيل يجمع بين منتخبي انجلترا وإسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات.

ويتقابل منتخبا انجلترا وإسبانيا للمرة الأولى في كأس العالم للسيدات لكن هناك 7 مواجهات رسمية سابقة، على الرغم من كونها المرة الأولى التي يصعد المنتخبين إلى نهائي كأس العالم للسيدات.

وتمتلك سيدات انجلترا أفضلية بأربعة انتصارات مقابل فوز وحيد لسيدات إسبانيا وتعادل المنتخبين في مواجهتين وكانت جميع اللقاءات بينهم في أدوار المجموعات سواء التصفيات الأوروبية أو أمم أوروبا أو تصفيات كأس العالم، باستثناء لقاء وحيد في العام الماضي جمع بينهما في ربع نهائي أمم أوروبا وفازت سيدات انجلترا.

الطريق إلى النهائي

كان طريق سيدات انجلترا إلى نهائي كأس العالم سهلا نوعا ما، حيث أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات على منتخبات هايتي والدنمارك والصين، ليصطدم بنيجيريا في ثمن النهائي في مواجهة هي الأصعب لكنه حسمها بركلات المعاناة الترجيحية، ليواجه كولومبيا واستراليا في ربع ونصف النهائي على نحو الترتيب.

لم يختلف طريق سيدات إسبانيا كثيرا حيث حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بثلاثة انتصارات على كوستاريكا وزامبيا واليابان، ثم أطاح بمنتخبات سويسرا وهولندا والسويد من الأدوار الإقصائية على نحو الترتيب إلى أن وصل إلى نهائي المونديال.

ويعد أفضل إنجاز حققه منتخب انجلترا في كأس العالم للسيدات هو الوصول إلى المركز الثالث في نسخة 2015 والمركز الرابع في 2019، بينما لم تتخطى سيدات إسبانيا دور المجموعات سوى في النسخة الماضية بالوصول إلى دور الـ16 والخروج أمام أمريكا.