مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي : سلسلة الإفراجات الرئاسية تؤكد مساعي الدولة نحو الإصلاح الشامل

ثمنت ريهام الشبراوي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي الأخير الذي صدر اليوم وشمل مجموعة من سجناء الرأي.

وقالت الشبراوي إن قرارات العفو والإفراجات الرئاسية الأخيرة جاءت لتؤكد على سلسلة الخطوات والمساعي التي رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إحداث إصلاح شامل للجوانب المتعلقة بالمشهد السياسي والحقوق والحريات وفتح المجال العام.

وأكدت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي جادة دائما في إنجاح الحوار الوطني، الذي جاء من بين أركانه الأساسية محور كامل متعلق بالأحوال السياسية وتعزيز الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان الأمر الذي نجد أنه تتم ترجمته إلى أرض الواقع الفعلي بشكل عملي وسريع متمثل في الإفراجات الرئاسية المتتالية.

وأشارت الشبراوي إلى أن صدور تلك القرارات لتأتي متضمنة أسماء بحجم أحمد دومة، قد لاقت ترحيبا واسعا من مختلف أطياف المشهد السياسي بما فيهم كبار رموز المعارضة ممن اتفقوا على أن الدولة المصرية تستهدف بفضل قرارات الرئيس السيسي، توسيع مساحات التفاهم بين مختلف القوى السياسية والسعي المتواصل نحو بناء الثقة بين الجميع، وصولا إلى الجمهورية الجديدة.