تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحادث محطة كهرباء غرب أسيوط

كشف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والبترول والغاز الطبيعى والتضامن الاجتماعى لمواجهة تداعيات الأزمة والتعامل الفورى معها واتخاذ التدابير البديلة.

وقد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار جزئى بأحد أحواض تجميع مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة بجحدم التابعة لمركز منفلوط وتسرب المياه إلى الأراضى الصحراوية المجاورة لها بعيدًا عن الكتلة السكنية.

وعلى الفور، أصدر محافظ أسيوط تكليفاته بتوجيه الأجهزة التنفيذية كافة بموقع الحادث وتوجيه قوات الحماية المدنية ومعدات الحملات الميكانيكية والكسح لشفط المياه والتعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.

انتقل إلى موقع الحادث كل من محمد عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة منفلوط وقوات الحماية المدنية وفريق الإنقاذ البرى، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية ووعدد 2 لودر من الحملة الميكانيكية بمركز منفلوط ولودر من شركة أسيوط لتكرير البترول و2 سيارة كسح من مركز أسيوط لشفط المياه ولا توجد أية خسائر في الأرواح، باستثناء تضرر منطقة المدافن المجاورة لها.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط بالتنسيق مع مسئولى محطة كهرباء غرب أسيوط لمعاينة موقع الحادث وكتابة تقرير عن أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمواجهة تداعيات الحادث ومنع تكراره مستقبلًا.