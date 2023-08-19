إيلون ماسك: نابليون علمني كيفية تحفيز الموظفين

مثل إيلون ماسك أم لا (هل هناك حل وسط؟) ، من الصعب عدم احترام أخلاقيات عمله. يضع ماسك أحيانًا 120 ساعة أسبوعًا ، ويقول مؤسسو الشركة الناشئة يجب أن يستغرقوا 80 ساعة في الأسبوع.



من الواضح أن ماسك يحب العمل ، لكنه يعتقد أيضًا أن الطريقة التي يستخدم بها بعض تلك الساعات تساعد في تحفيز موظفيه. وفقًا لوالتر إيزاكسون ، مؤلف السيرة الذاتية الشهيرة Jobs (وإيلون ماسك الشهر المقبل) ، فإن ماسك يحب التاريخ العسكري ، ويطبق بعض دروسه على القيادة.

على سبيل المثال ، يعتقد أنه أينما كان نابليون ، فهذا هو المكان الذي ستبلي فيه جيوشه بشكل أفضل ، لذلك كان يحب الظهور في وقت متأخر من الليل على خطوط التجميع في Tesla و SpaceX.

قال ماسك: "إذا رأوا جنرالاتهم في ساحة المعركة ، فسيكونون أكثر حماسًا. لقد تعلمت ذلك من خلال القراءة عن نابليون".



من المؤكد أن نابليون قد لا يكون نموذجًا رائعًا للنجاح على المدى الطويل ، ولكن لا يزال: يقول العلم أن لديه وجهة نظرك.



نظرًا لأنك ما تقيسه ، إذا كنت تقيس الإنتاجية ، فسيكون موظفوك عادةً أكثر إنتاجية. إذا قمت بقياس الجودة ، فعادة ما تتحسن الجودة. بمعنى أوسع ، الاهتمام المتزايد من الرؤساء - أو في هذه الحالة ، من Musk - عادة ما يحسن الأداء الوظيفي.

ومع ذلك ، لا يمكن أن يتواجد المسك في كل مكان مرة واحدة. ولا يمكنك.