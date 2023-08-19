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السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

إيلون ماسك: نابليون علمني كيفية تحفيز الموظفين

بوابة الوفد الإلكترونية

مثل إيلون ماسك أم لا (هل هناك حل وسط؟) ، من الصعب عدم احترام أخلاقيات عمله. يضع ماسك أحيانًا 120 ساعة أسبوعًا ، ويقول مؤسسو الشركة الناشئة يجب أن يستغرقوا 80 ساعة في الأسبوع.


من الواضح أن ماسك يحب العمل ، لكنه يعتقد أيضًا أن الطريقة التي يستخدم بها بعض تلك الساعات تساعد في تحفيز موظفيه. وفقًا لوالتر إيزاكسون ، مؤلف السيرة الذاتية الشهيرة Jobs (وإيلون ماسك الشهر المقبل) ، فإن ماسك يحب التاريخ العسكري ، ويطبق بعض دروسه على القيادة.

على سبيل المثال ، يعتقد أنه أينما كان نابليون ، فهذا هو المكان الذي ستبلي فيه جيوشه بشكل أفضل ، لذلك كان يحب الظهور في وقت متأخر من الليل على خطوط التجميع في Tesla و SpaceX.

قال ماسك: "إذا رأوا جنرالاتهم في ساحة المعركة ، فسيكونون أكثر حماسًا. لقد تعلمت ذلك من خلال القراءة عن نابليون".


من المؤكد أن نابليون قد لا يكون نموذجًا رائعًا للنجاح على المدى الطويل ، ولكن لا يزال: يقول العلم أن لديه وجهة نظرك.


نظرًا لأنك ما تقيسه ، إذا كنت تقيس الإنتاجية ، فسيكون موظفوك عادةً أكثر إنتاجية. إذا قمت بقياس الجودة ، فعادة ما تتحسن الجودة. بمعنى أوسع ، الاهتمام المتزايد من الرؤساء - أو في هذه الحالة ، من Musk - عادة ما يحسن الأداء الوظيفي.

ومع ذلك ، لا يمكن أن يتواجد المسك في كل مكان مرة واحدة. ولا يمكنك.

 