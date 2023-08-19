إيلون ماسك يقضي إجازة صيفية في طوكيو مع حبيبته السابقة وابنه X

تتميز طوكيو بالحرارة الشديدة في الصيف ، لكن هذا لم يمنع إيلون ماسك من زيارة المدينة.

أعلن ماسك يوم الخميس على منصة التواصل الاجتماعي X ، المعروفة سابقًا باسم Twitter ، أنه "وصل لتوه إلى اليابان الرائعة".

بعد حوالي 12 ساعة ، نشر تحديثًا لما كان ينوي القيام به. ومهما كانت أفكارك حول الرجل ، فمن الواضح أنه يعرف كيف يستمتع.

نشر ماسك مقطعًا لما بدا أنه جزء من معرض TeamLab Planets Tokyo المترامي الأطراف في أودايبا.

هذه الغرفة الخاصة ، "The Infinite Crystal Universe" ، هي واحدة من أكثر المعروضات جاذبية في المعرض على Instagram. إنه جميل ، وليس من الصعب معرفة السبب.

المسك ، حسب حسابه الخاص ، "يحبها".

ويبدو أن نجل ماسك وغرايمز ، X ، كان أيضًا في حالة انشغال ، وكان مفتونًا بنفس القدر بالأضواء.

هناك الكثير لمعرض TeamLab بخلاف "The Infinite Crystal Universe".

عندما زار هذا الكاتب المعرض في نوفمبر ، كانت العديد من المعارض الأخرى لافتة للنظر أيضًا. هناك غرفة حيث يمكن للمرء أن يخوض فيها الماء الدافئ بعمق الركبة أثناء التفاعل مع الإسقاطات الرقمية لـ koi وحديقة الزهور العائمة المليئة بالأزهار التي تنحدر من السقف.



نشر ماسك مقاطع فيديو وصورًا لمعرض الضوء الضخم في فريق TeamLab Planets في طوكيو.

إن المعرض المترامي الأطراف للأعمال الفنية التفاعلية جميل ، وليس من الصعب معرفة سبب حبه لماسك.

هذه الغرفة الخاصة ، "The Infinite Crystal Universe" ، هي واحدة من أكثر المعروضات جاذبية في المعرض على Instagram. إنه جميل ، وليس من الصعب معرفة السبب.

بالحديث عن Grimes ، لا يبدو أن إجازة عائلة Musk مخصصة لزيارة TeamLab فقط. كما بث المسك جزءًا من حفلة الجمعة لغرايمز في Makuhari Messe ، وهي قاعة مناسبات في تشيبا.

بشكل عام ، يبدو أن رحلة ماسك وعائلته الصيفية بالتأكيد ترقى إلى مستوى توصيفه للرحلة حتى الآن: نشر على X يوم الجمعة ، واصفًا الإجازة: "The Fast & The Fanciful: Tōkyō Drīft 2023."

هذه الرحلة إلى اليابان هي رحلة ماسك الثانية إلى آسيا هذا العام ، وأول رحلة له إلى اليابان منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، وفقًا لصحيفة Japan Times. في مايو ، ذهب إلى الصين ، حيث تم الترحيب به على أنه "الأخ ما" وعامل مثل الملوك.