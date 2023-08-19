مدرب فولهام يعلن رحيل ميتروفيتش للهلال

أعلن ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام، عن رحيل لاعبه الصربي ألكسندر ميتروفيتش للهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.



وكان الهلال دخل في مفاوضات طويلة مع فولهام من أجل ضم ميتروفيتش بعدما كان النادي اللندني يماطل بشأن الموافقة على بيعه.



أشار سيلفا في تصريحاته إلى أن مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش اقترب من الرحيل من فولهام، بعدما وافقت إدارة النادي على رحيل الصربي إلى الهلال مقابل 46 مليون جنيه إسترليني، مضيفًا أن اللاعب أجبر النادي على كل شىء، وسيلعب الآن في الدوري السعودي.



وكان الهلال تعاقد مع ضم البرازيلي نيمار، والحارس الدولي المغربي ياسين بونو، وروبن نيفيز، وكاليدو كوليبالي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ومالكوم في الميركاتو الصيفي.



وكانت التقارير الصحفية الإنجليزية أشارت إلى أن ميتروفيتش اجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانتقال إلى صفوف نادي الهلال، مضيفة أن اللاعب بات على أعتاب الرحيل للصفوف الزعيم.

