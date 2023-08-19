حققت ورشة فنية للأطفال نظمها قصر ثقافة أسيوط نجاحًا كبيرًا، إذ قدمت الفنانة ريتا وفيق شرحًا مفصلًا عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين، شارك الكثير من الأطفال في الورشة واستفادوا من إرشادات الفنانة الماهرة في هذا المجال.

وتم تكريم بعض الموهوبين في مجال الرسم خلال الورشة، إذ قدموا أعمالًا استثنائية ومتميزة، حصل الموهوبون على جوائز رمزية تقديرًا لإبداعاتهم ومجهوداتهم.

شهد قصر ثقافة أسيوط بعد ذلك عروضًا سينمائية ممتعة للأطفال بإشراف صلاح كامل، تمكن الأطفال من مشاهدة بعض الأفلام الكرتونية المثيرة والتي جلبت لهم السعادة والمرح.

وتأتي تلك الفعاليات ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وتهدف هذه الفعاليات إلى إثراء برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، وتشجيع الأطفال على اكتشاف مواهبهم والاستمتاع بأنشطة ثقافية وترفيهية ممتعة خلال فترة الإجازة.

يشار إلى أنه من المخطط أن يُقام المزيد من الفعاليات الثقافية والفنية في قصر ثقافة أسيوط خلال فترة الصيف، بهدف تحقيق تجربة ممتعة ومثيرة للأطفال وتعزيز ثقافتهم ومهاراتهم الفنية.

ورشة فنية وعروض سينمائية للأطفال بقصر ثقافة أسيوط

ورشة فنية وعروض سينمائية للأطفال بقصر ثقافة أسيوط

ورشة فنية وعروض سينمائية للأطفال بقصر ثقافة أسيوط