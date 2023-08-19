فئات ممنوعة من تناول العسل.. مرضى الحساسية على رأسهم

العسل غني بالمغذيات ومضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للبكتيريا ويمكن أن يلعب دورًا في إدارة مرض السكري كجزء من نظام غذائي متوازن.

والعسل سائل شراب يصنعه نحل العسل من رحيق النبات، وهو إنه مكون شائع في العديد من الأطعمة ومتوفر بأشكال عديدة، ويحتوي المنتج أيضًا على العديد من الفوائد الصحية المحتملة ويلعب دورًا في العديد من العلاجات المنزلية وعلاجات الطب البديل.

فئات ممنوعة من تناول العسل

وفقًا لما ورد في موقع " stylecraze"، هناك العديد من الأشخاص ممنوعون من تناول العسل، على الرغم من فوائده الصحية إلا أنه يشكل ضرر كبير على صحتهم.

- الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن

يحتوي العسل على نسبة عالية من السعرات الحرارية، والسكر، ما يزيد من خطر إصابتك بزيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، لذا يُوصي هؤلاء المرضى بتجنب استهلاكه بصورة مفرطة.

- مرضى حساسية العسل

الأشخاص الذين يعانون من حساسية العسل ممنوعون من تناوله، لأنه يُثير الجهاز المناعي لديهم، ويسبب أعراض تشمل، الطفح الجلدي، وتورم في الوجه، والغثيان، والقيء، فضلا عن السعال، الصداع ، والدوخة ، والإرهاق.

- الرضع اللذين تقل أعمارهم عن عام

يحدث التسمم الغذائي عند الرضيع عندما يبتلع جراثيم بكتيرية تنتج سمًا داخل الجسم، يحدث هذا بسبب وجود "البوتولينوم" وقد يؤدي التسمم عند الرضيع إلى إصابته بالإمساك، ومشكلات في الجهاز الهضمي، وترهل الجفون، وفقدان التحكم في الرأس، والبكاء الضعيف، وفشل الجهاز التنفسي.

- مرضى السكري

نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من السكريات التي تسبب على المدى الطويل زيادة مستويات الهيموجلوبين المرتبط بالجلوكوز في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم، لذا على مرضي السكري توخى الحذر عند تناوله.

- التسمم الغذائي

من الضروري توخي الحذر عند تناول العسل، في حال إصابة شخص واحد أو عائلة بالتسمم الغذائي.