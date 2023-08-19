لقي شخص مصرعه علي طريق الدلنجات بمحافظة البحيرة، إثر تعرضه لحادث مروري حيث دهسته سيارة مسرعة أحد المواطنين، أثناء عبوره الطريق، ما أدى لوفاته.

سيارة مسرعة تنهي حياة شخص علي طريق الدلنجات بالبحيرة

ونقلت سيارة إسعاف المتوفي إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة عقب إزالة أثار الحادث وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "ع.ال ع". 35 سنة إثر اصطدامه بسيارة بطريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي".

كما عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بقرية سرياقوس مركز الخانكة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمي ويصا ود.مصطفى علي خلف ومصطفى أنور، ووكيل النيابة ممدوح احمد خورشيد، وأمين سر مينا عوض ميخائيل>

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 27701 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 حصر كلي شمال بنها، أنه في يوم 18 / 12/ 2022، تم ضبط: الحسيني م. ف 28 سنة بائع خضار ومقيم سرياقوس مركز الخانكة، سعيد ع. ع 26 سنة، هارب.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز وحاز جوهر مخدر هيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها.

وكشفت تحريات مباحث مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القاهرة الكبرى، أنه نفاذًا لأذن النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الثاني انتقل وبرفقته الشاهد الثاني متجهين صوب مسكنه وآن ذاك ابصر المتهم الأول مسرعا من مدخل منزل المأذون بضبطه وتفتيشه وحاملا لحقيبة وسقطت من بين طيات ملابسه كيس بلاستيكي شفاف استقر أرضًا وخرج من داخله لفافات بلاستيكية شفافة وبالتقاطها تبين انها مائة وخمسون لفافة تحوي مسحوق وحصوات بيج اللون لجوهر الهروين المخدر، وبتفتيش الحقيبة تبين بداخلها ثلاث أسطوانات لذات المخدر، مائة كيس لمخدر الآيس خمسة وسبعون قرص مخدر ومیزان حساس وبضبطه عثر على مبلغ مالي وهاتفان محمول، سلاح ابيض مطواه وبمواجهته بالمضبوطات.

وبمواجهة المتهم أقر بأحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار بها، مشاركا مع المتهم الهارب والمبلغ المالي جزءا من متحصلات الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن: كيس بلاستيكي شفاف بداخلة 100 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كل كيس مادة بلورية شفافة تزن قائما بالأكياس 55 جراما، ثبت أنها لمادة الميثامفيتامين المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.