ورشة الخط العربي تقدم شرح مفصل للطفل بقصر ثقافة أسيوط

نظم قصر ثقافة أسيوط، برئاسة صفاء حمدان، ورشة في فن الخط العربي، تدريبا لإيمان حسن وهبه. قدمت هذه الورشة شرحا مفصلا عن كيفية كتابة الحروف بخط الرقعة والنسخ، وأنوع الخط العربي.

تأتي هذه الفعالية في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وقام فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وحظر على الورشة مجمع كبير من المهتمين بالخط العربي، حيث تمكن المشاركون من اكتساب مهارات جديدة وتطوير أسلوبهم الفني في هذا الفن التقليدي المهم.

قد قدمت إيمان حسن وهبه شرحا دقيقا عن أساسيات كتابة الحروف بأسلوبي الرقعة والنسخ، حيث قدمت نصائح وتوجيهات مفيدة للمشاركين.

وفى ختام الورشة قد أبدى المشاركون إعجابهم بجودة المحتوى المقدم وبالدقة التي تمت بها في إيصال المعلومات. كما عبر بعضهم عن أملهم في تنظيم المزيد من الفعاليات التعليمية والثقافية المنوعة للجمهور.

من جانبه، أعربت صفاء حمدان، رئيسة قصر ثقافة أسيوط، عن سعادتها بالتجاوب الكبير والإقبال الواسع على هذه الورشة. وأوضحت أن هذا النوع من الأنشطة يهدف إلى تعزيز قيمة الفن العربي التقليدي وتشجيع الشباب على اتخاذه كمجال للإبداع والتعبير.

تقدم يقدم قصر ثقافة أسيوط باستمرار أنشطة ثقافية وفنية متنوعة للجمهور، بهدف إثراء المشهد الثقافي في المدينة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور. فهو يسعى جاهدا لتقديم منصات تعليمية وتدريبية للشباب والمهتمين بالفن والثقافة، لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة اللازمة في هذا المجال.

تفاصيل الورشة

الورشة استمرت لمدة يومين، وكان هناك تركيز على طرق الكتابة في خط الرقعة والنسخ. تضمنت الورشة العديد من الأنشطة التفاعلية والتمارين العملية، والتي ساهمت في تحفيز المشاركين وتطوير قدراتهم.

تحدث إيمان حسن وهبه عن أنواع الخط العربي المختلفة، وقدم الشرح المفصل حول كل من الرقعة والنسخ. وأوضحت طرق الكتابة الصحيحة، وأطلعت المشاركين على قواعد الخط الحر، وطريقة التحكم في ضغط القلم، وتشكيل الحروف بأنواعها، ونسق الكتابة، واختيار الأدوات المناسبة.

جدير بالذكر أن ورشة الخط العربي تعد جزءا من سلسلة فعاليات ثقافية ينظمها فرع ثقافة أسيوط خلال الفترة الصيفية، والتي تضمنت عروضا فنية متنوعة وورش تدريبية في مجالات مختلفة مثل الموسيقى والرقص والتصوير الفوتوغرافي.

يعد المشاركة في هذه الفعاليات فرصة ممتازة للمهتمين بالفن والثقافة لتعلم وتطوير مهاراتهم، وتوسيع دائرة معارفهم في هذه المجالات، إلى جانب التواصل والتفاعل مع آخرين يشاركون نفس الاهتمامات والاهتمامات المشتركة.

ورشة الخط العربي تقدم شرح مفصل للطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة الخط العربي تقدم شرح مفصل للطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة الخط العربي تقدم شرح مفصل للطفل بقصر ثقافة أسيوط