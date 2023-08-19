السيسي: الدولة في حاجة لأفكار وطاقات تحقق مردودًا إيجابيًا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سياسات مصر خلال السنوات الماضية حققت توازنا مع الشرق والغرب سياسيا، مؤكدا: عدم الدخول في استقطاب مع الشرق أو الغرب لأننا نعمل على تحقيق التوازن بين الجانبين، ويمكن الدخول إلى التجمع الاقتصادي بفضل التوازن في التعامل مع الشرق والغرب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتابع الرئيس السيسي: «مشكلتنا في مصر اقتصادية، ولو تمكنا كدولة وشعب من تجاوز الأزمة وحققنا موقف اقتصادي، سنتمكن من إدارة السياسية الخارجية بشكل أكبر من ذلك».

السيسي: الدولة في حاجة لأفكار وطاقات تحقق مردود إيجابي

وأضاف الرئيس: «شكلوا من كل فكرة مجموعة عمل تبحث الموضوع بشكل متكامل وبعد الوصول لمقترح كامل ارسلوه لنا وسيكون محل تقدير، فالدولة تحتاج دائما إلى الأفكار وحشد الجهود والطاقات وتحقيق المردود الإيجابي، والأجر من الله والوطن لأي مجتهد مقدر؛ لأنكم بتخرجوا نماذج ناجحة في المجمتع على المستوى العلمي والأخلاقي والديني».

جاء ذلك خلال كلمته مع طلاب الأكاديمية العسكرية، والذي نقلته قناة إكسترا نيوز.