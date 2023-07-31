تراجع الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في يوليو ، ما يدعم على الأرجح التوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.

الأسهم الأوروبية

وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.1%، لكنه بدا متجهاً لتسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

وجاء هبوط المؤشر "ستوكس 600" فى أسواق الأسهم الأوروبية متأثراً بتراجع سهم هاينكن بنسبة 4.8% بعد أن خفضت ثاني أكبر شركات تصنيع الجعة في العالم من حيث القيمة التوقعات لنمو أرباح عام 2023 بعد أن أدى تباطؤ اقتصادي في فيتنام إلى خفض أرباح النصف الأول بأكثر من المتوقع.

كما انخفض سهم "دياغيو وأنهاوزر-بوش إنبيفط للمشروبات الكحولية فى أسواق الأسهم الأوروبية أكثر من 1% لكل منهما.

ومن المتوقع أن تظهر القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو، أن زيادة الأسعار تباطأت إلى 5.3% في يوليو من 5.5% قبل عام، بحسب الاسواق العربية.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي الأسبوع الماضي، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام وقف الزيادات في سبتمبر ، على الرغم من أن التضخم الأساسي يبدو أكثر ثباتاً مما كان يُعتقد سابقاً.

جني الأرباح يواصل الضغط على سوق الأسهم السعودية

الأسهم السعودية

أغلقت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض بفعل عمليات جني الأرباح.

شهد المؤشر السعودي تراجعاً بنسبة لغت نحو 0.5 % متأثرا بانخفاض سهم بنك الرياض بنسبة 2.5%، بينما نزل سهم البنك السعودي الأول بنسبة 3.8%، وقفز سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بأكثر من نسبة 4%، بعد الإعلان عن ارتفاع حاد في صافي أرباحها للربع الثاني.

وصعد المؤشر القطري بما يصل نسبته نحو 0.5% مدفوعا بارتفاع سهم صناعات قطر بنسبة 2.7% .

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري بما يصل الى نحو 1.2%، منهيا خسائر امتدت لخمس جلسات مع صعود معظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني الذي قفز بأكثر من 8%.